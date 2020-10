Vincono al ballottaggio i candidati sostenuti dall’asse di governo. Sarracino (Pd): pronti per il Comune di Napoli. Di Maio a Pomigliano: proseguiamo con le aperture. Affluenza in calo in tutta la regione rispetto al primo turno

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Comunali in Campania, a Giugliano e Pomigliano vince l’alleanza Pd e M5s proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento