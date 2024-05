comunali,-maurizio-sarri-appoggia-candidato-sindaco-cs-di-figline

L’ex allenatore della Lazio sostiene Valerio Pianigiani

Roma, 15 mag. (askanews) – Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, si schiera a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra di Figline e Incisa Valdarno, Valerio Pianigiani.

Oggi incontrando gli elettori al Circolo Arci Bonatti di Matassino, assieme a Pianigiani, Sarri ha dichiarato ai presenti che “è chiaro che io stia con Valerio: conosco la persona, conosco il suo percorso vicino alla gente e io non mi potevo che schierare con lui. Sono qui per questo, per quello che ha fatto Valerio negli ultimi 40 anni”.

Pianigiani – sostenuto da una coalizione di centrosinistra formata dalle liste PD, Insieme, M5S, PSI-Azione-Più Europa e AVS – dopo aver fatto gli onori di casa ha a sua volta ringraziato pubblicamente Sarri. “Ringrazio Maurizio Sarri per aver deciso di sostenere la mia candidatura a Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Ci lega una lontana parentela, ma soprattutto una forte amicizia e la condivisione di valori importanti quali la solidarietà e l’antifascismo”.