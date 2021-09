Comunali Napoli, Basile (Azione): “Con Bassolino per coerenza, ha la capacità di far accadere le cose”

NAPOLI – Sostenere la candidatura a sindaco di Napoli di Antonio Bassolino è “una scelta politica e una scelta sull’uomo” da parte di Azione. Lo spiega alla Dire Alessandro Basile, uno dei tre capilista del partito di Carlo Calenda al Consiglio comunale di Napoli.”Azione, unico partito a farlo, sostiene la coalizione di Antonio Bassolino – spiega il 51enne manager e coordinatore dei tavoli tematici del partito in Campania – in coerenza con l’impostazione politica che ha dal primo momento in cui ha iniziato ad operare: mai con i populisti e mai con i sovranisti. L’altro fondamento di Azione è il privilegiare sempre e comunque le competenze, la capacità amministrativa, la capacità di far accadere le cose: per noi Antonio Bassolino è la persona che più delle altre garantisce che quello che serve alla città, che versa in un gravissimo stato amministrativo e di funzionamento dei servizi, venga fatto perché è una persona che conosce le cose, sa bene come devono essere portati avanti gli interventi per la città”.Basile, il cui approccio alla politica è “basato su contenuti, idee e programmi”, evidenzia come la base dei militanti di Azione sia fatta “da professionisti, imprenditori, manager che si avvicinano alla politica adesso”. In vista della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre “ci attestiamo, in linea con il dato nazionale, intorno al 3-4% delle preferenze”, conclude.

