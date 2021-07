Comunali Napoli, Carfagna incontra Maresca, disoccupati in protesta a Napoli

NAPOLI – Un gruppo di manifestanti aderenti al movimento disoccupati 7 novembre è in via Ponte di Tappia a Napoli dove é appena arrivata la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna che sta incontrando il candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca nel comitato elettorale del magistrato. Diversi gli slogan pronunciati al megafono dai disoccupati che chiedono attenzione per le politiche del lavoro. È previsto un incontro tra un rappresentante del movimento 7 novembre, Carfagna e Maresca.

