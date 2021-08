Comunali Napoli, Clemente: “Il lavoro sia tema centrale dell’amministrazione cittadina”

NAPOLI – “Quello che succede qui e in tante spiagge della città, grazie a una collaborazione tra il Comune e i volontari dei disoccupati 7 novembre, ci racconta che il lavoro può essere un tema centrale anche per un’amministrazione cittadina. Lavori utili per le città ci sono, soprattutto per quel che riguarda tematiche sentite come il decoro urbano, la manutenzione e la cura dell’ambiente. Negli ultimi 20 anni Napoli e moltissime altre città italiane hanno subito un brusco taglio dei dipendenti comunali e delle società partecipate a causa del blocco del turn-over e il lavoro sulle spiagge della città, come la cura del verde e il sostegno alle persone fragili è una delle tante attività quotidiane e necessarie che vanno sostenute con l’assunzione di nuovo personale”. Così la candidata a sindaco di Napoli Alessandra Clemente a margine dell’incontro avuto nel pomeriggio di ieri con i disoccupati del Movimento 7 novembre, impegnati, come volontari sul litorale di San Giovanni a Teduccio nella pulizia della spiaggia.”Questa esperienza – ha concluso Clemente – deve garantire un inserimento e una continuità lavorativa ai volontari che hanno preso parte al progetto. Noi come futuri amministratori dobbiamo prenderci questo impegno e lo porteremo avanti nelle sedi opportune già individuate, come il tavolo interistituzionale alla Prefettura di Napoli”.

