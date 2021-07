Comunali Napoli, Manfredi contestato durante una visita ai Quartieri Spagnoli dai sostenitori di Maresca

NAPOLI – Tensioni in occasione di una visita del candidato sindaco di Napoli per centrosinistra e M5s Gaetano Manfredi ai Quartieri Spagnoli. Durante la passeggiata, l’ex ministro è stato contestato da un gruppo di cittadini che hanno urlato “Via dai quartieri” e “Venite qua per farvi la campagna elettorale” rivolgendosi al candidato sindaco. Alcuni contestatori indossavano delle pettorine di colore giallo e avevano con sè uno striscione con la scritta “È il momento di agire. Uniti si vince con Catello Maresca”, manifestando il proprio sostegno nei confronti del magistrato in campo per il centrodestra.

“Comprendo il disagio sociale presente in molte parti della città – ha commentato Manfredi – e stiamo lavorando per trovare le soluzioni giuste alle numerose emergenze, ma non bisogna alzare i toni perché il conflitto non aiuta a risolvere i problemi e non tutela la maggioranza silenziosa dei cittadini perbene”.

