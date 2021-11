Comunali Palermo, Lagalla: “Candidatura Faraone? Non ho compreso il perimetro delle alleanze”

“Quella di Faraone è una candidatura che si muove in uno spazio di centro ma non ho ancora compreso il perimetro delle alleanze”. Così l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, che in tanti danno tra i possibili candidati alla corsa per il sindaco di Palermo, a margine di una conferenza a Palazzo dei Normanni, parlando della discesa in campo del capogruppo dei senatori Iv Davide Faraone per Palazzo delle Aquile, annunciata ieri da Matteo Renzi dal palco della Leopolda. “Per quanto mi riguarda – ha aggiunto Lagalla – mi sono sempre rimesso a un dibattito all’interno della coalizione e a una prospettazione di programmi ed è quello che ancora attendo”.

