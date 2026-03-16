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Comunali Pompei, ecco la lista di Casa Riformista: giovani, professionisti e società civile al fianco di Claudio D’Alessio
Politica

Comunali Pompei, ecco la lista di Casa Riformista: giovani, professionisti e società civile al fianco di Claudio D’Alessio

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NAPOLI – È pronta la lista di “Casa Riformista per Pompei” che sosterrà il candidato Sindaco Claudio D’Alessio alle prossime elezioni comunali. Il gruppo si presenta alla città con una squadra composta da giovani, professionisti e cittadini già impegnati nella società civile e nel mondo dell’associazionismo operante sul territorio pompeiano. Donne e uomini che hanno scelto di mettere a disposizione competenze, energie e senso civico per contribuire a costruire una nuova e più efficiente stagione amministrativa per la Città. I temi che orienteranno l’impegno di Casa Riformista sono chiari e concreti: i giovani, affinché Pompei diventi una città capace di offrire opportunità e prospettive alle nuove generazioni; il rafforzamento dei servizi, elemento fondamentale per una comunità moderna ed efficiente; la qualità della vita, intesa come cura degli spazi urbani, attenzione al benessere delle persone e valorizzazione del territorio; e soprattutto una nuova stagione di programmazione e visione amministrativa, indispensabile per guidare lo sviluppo della città nei prossimi anni.

In questo percorso, Casa Riformista sostiene con convinzione la candidatura a sindaco di Claudio D’Alessio, già alla guida della città in passato, figura di esperienza amministrativa e riconosciuta autorevolezza istituzionale. “Pompei ha bisogno di una nuova generazione di amministratori che sappia confrontarsi e ascoltare le proposte dei cittadini per costruire oggi le condizioni per il futuro, ma anche della solidità di chi conosce le istituzioni e sa guidare con responsabilità i processi di cambiamento”.

È questa la sintesi di quanto è emerso durante la riunione organizzativa tenutasi ieri sera. È stato unanime tra i partecipanti il principio ispiratore secondo il quale “l’incontro tra rinnovamento e esperienza è la chiave per costruire una stagione amministrativa all’altezza delle sfide che attendono la città”.

L’altro obiettivo della lista, in perfetta armonia con quanto recentemente già annunciato da Claudio D’ Alessio, è contribuire alla costruzione, anche a Pompei, del “Campo Largo” che già in Regione Campania, con la presidenza di Roberto Fico, unisce riformisti, progressisti e realtà civiche, mettendo al centro il buon governo e il futuro armonioso della comunità pompeiana.
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