Comunali Roma, Gualtieri: “Patto con costruttori sui diritti edificatori”

ROMA – Diritti edificatori riconveriti nella costruzione di asili nido, Case della Salute, Case della comunità, servizi di prossimità, infrastrutture sociali e opere di riqualificazione della città. Attorno a questi assi Roberto Gualtieri intende realizzare un patto con i costruttori romani che detengono diverse autorizzazioni a costruire ancora ferme e che di fatto stanno bloccando tante aree della città. Il candidato del centrosinistra a sindaco della Capitale ha illustrato la sua idea nel corso di un’intervista all’agenzia Dire: “Ho proposto un grande patto con le forze sociali, produttive e territoriali per realizzare la più grande stagione di recupero urbano, riqualificazione della nostra città e di rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture sociali, utilizzando anche gli strumenti della legge urbanistica regionale, le risore del Pnrr e il bonus del 110%. Una riconversione dei diritti edificatori ‘appesi’ verso questo duplice obiettivo è il terreno su cui si può realizzare un grande patto per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita della città con tutte le forze sociali e produttive”.

Gualtieri ha ricordato che “entro il 2026 attraverso i fondi del Pnrr dobbiamo realizzare decine di asili nido, case della comunità, ospedali di prossimità, livelli assistenziali che insieme alla telemedicina dovranno costruire un’assistenza sanitaria inedita. E ancora, impianti sportivi, rendere le nostre scuole piû moderne ed efficienti, centri per l’impiego e spazi di coworking. C’è un’enorme massa di patrimonio che va riqualificato e rigenerato in una visione nuova dello spazio urbano. Lavoriamo in questi cinque anni per questo obiettivo comune, possiamo cambiare il volto della città”.

GUALTIERI: “PIÙ EDIFICI PER FASCE DEBOLI E CREARE AGENZIA COMUNE”

Più case popolari ma non solo. La ricetta di Roberto Gualtieri per contrastare l’emergenza abitativa a Roma è composta da più azioni, relative a diverse fasce di disagio cittadino. “Una politica del diritto all’abitare sarà una delle nostre priorità. Stiamo elaborando un piano organico e completo. Noi vogliamo rafforzare la disponibilità di edifici adeguati per le fasce più deboli della popolazione- ha detto il candidato del centrosinistra al Campidoglio- È una priorità e occorre farlo con una filosofia diversa da quella che ha portato alla concentrazione delle situazIoni di debolezza e disagio in alcune zone diventate ghetti e ricettacolo di illegalità e criminalità”.

Secondo l’ex ministro dell’Economia “occorre passare a un modello di edilizia sociale orizzontale e non più verticale, dove alla disponibilità di immobili, che il Comune deve reperire, devono affiancarsi politiche di formazione e integrazione. Quindi per le fasce più deboli sono necessarie politiche per l’abitare e per l’inclusione, non solo strettamente per la casa”.

Per avere una maggiore disponibilità di immobili da destinare a case popolari “bisogna fare muovere le graduatorie esistenti e in alcune situazioni, ad esempio Tor Bella Monaca dove ci sono pezzi interi di case popolari in mano alla criminalità, bisogna essere molto duri e intransigenti”.

Ma a Roma il sostegno all’abitare non riguarda solo i redditi molto bassi: “C’è una vasta zona grigia che vive in situazioni di precarietà e difficoltà abitativa. In questo senso la nostra proposta prevede un’Agenzia della Casa che aiuti le giovani coppie o quei lavoratori a basso reddito che non hanno diritto alla casa popolare ma non riescono ad accedere a una situazione di autonomia e indipendenza sul mercato”.

In quale modo si realizzerebbe questo aiuto? “Mettendo in contatto domanda e offerta e facendo da mediazione. Qui occorre avere un sostegno agli affitti da parte del Comune e garanzie ai proprietari per il rientro in possesso dell’immobile. Quindi il Comune con questa agenzia si deve mettere tra domanda e offerta e aiutare il mercato immobiliare a funzionare per questa fascia della popolazione che dobbiamo aiutare ad avere autonomia e indipendenza. Questo è un tassello importante per tenere qui quei giovani che questa città espelle. Formazione, casa e lavoro sono un triangolo di priorità per qualsiasi amministrazione”.

Gualtieri ha ricordato che “avremo risorse importanti dal Pnrr per le politiche abitative, la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico e risolveremo il fatto che Roma Capitale non ha usato il bonus energetico del 110% nelle sue case popolari, creando la struttura che potrà usufruirne avendo la capienza di scala”.

GUALTIERI: “COMPLIMENTI ALLA REGIONE PER VICENDA VIA CARAVAGGIO”

“Faccio i complimenti alla Regione per il modo eccellente” con cui è stata risolta la vicenda degli occupanti dello stabile di via del Caravaggio a Roma. Le oltre cento famiglie occupanti non sono state di fatto sgomberate ma trasferite in oltre 80 immobili messi a disposizione dalla Regione Lazio e circa 10 di Roma Capitale. “Questo è il metodo giusto, liberando quell’immobile e trovando contemporaneamente una soluzione a quelle famiglie”, ha aggiunto Gualtieri.

GUALTIERI: “PRESTO UNA NOSTRA PROPOSTA SU MOBILITÀ E RIFIUTI”

Non solo “una lista di misure per fare funzionare la città” ma, accanto a questa, “una visione” e “coinvolgere le forze economiche, sociali, associative e intellettuali della città per realizzare un programma ambizioso”. Roberto Gualtieri va oltre il contingente, l’immediato e le punzecchiature di Carlo Calenda, il competitor più prossimo (politicamente) a lui nella corsa a sindaco di Roma: “Non polemizzo con Calenda, ci pensa lui a farlo per entrambi…”. Nel corso di un’intervista all’agenzia Dire il candidato del centrosinistra ha sottolineato che “è giusto elaborare proposte precise sui servizi essenziali, presto presenteremo le nostre su mobilità e rifiuti. A Roma serve una lista molto concreta di misure per fare funzionare la città, perché è davvero umiliante che a Roma si debba discutere di temi che nelle altre grandi capitali sono scontati. Addirittura noi siamo andati oltre, intervenendo con un fatto e aiutando Roma ad avere le sue tramvie, proponendo al governo e vedendo accettato un commissario”.

Tuttavia, secondo l’ex ministro del Mef “servono due cose ulteriori, che richiedono più lavoro e inclusione. Intanto una visione del futuro della città, e non solo una lista di cose da fare, all’altezza di una grande continua a leggere sul sito di riferimento