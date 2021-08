Comunali Roma, Raggi: i 48 candidati della lista civica di Virginia Raggi

ROMA – “‘Virginia vogliamo che il lavoro che hai iniziato continui. Non vogliamo tornare indietro o peggio ancora che si blocchi tutto’. Questa è la frase che più spesso mi sono sentita dire. Sono tante le persone che hanno deciso di scendere in campo, di metterci la faccia, per sostenere la mia ricandidatura. E di questo li ringrazio perché questa è una sfida che vinceremo solo insieme. Sono persone che vengono dalla società civile, cittadini impegnati per cambiare la propria città: professionisti, docenti universitari, avvocati, architetti, sportivi. Tutti accomunati da un’unica cosa: l’amore per Roma. Una partecipazione bellissima. Pensate, sono state create ben 5 liste civiche a sostegno”. Virginia Raggi, sindaca di Roma, lo scrive su Facebook.

LA LISTA DEI 48 CANDIDATI NELLA LISTA CIVICA VIRGINIA RAGGI

1 Gabriella Raggi

2 Teresa Donvito

3 Miriam Mirolla X Roma

4 Antonio De Santis

5 Marco Doria- Lista Civica Virginia Raggi

6 Veronica Tasciotti Assessore Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma

7 Fausto Caggia – Lista Civica Virginia Raggi

8 Marco Porcellana

9 La Manna Sebastiano

10 Alessandra Gabbani

11 Francesco Tesse

12 Arcese Emanuele

13 Trionfetti Ilaria

14 Alessandro D’Angelillo – Lista civica Virginia Raggi

15 Anna Chiara Torti

16 Paolo La Bollita

17 Alfredo Santoloci

18 Sequeira Neves Cristina Martina

19 Jessica Amadei

20 Massimo Casale

21 Sciarra Marco

22 Antonio Libonati

23 Jacopo Colalongo Candidato Lista Civica Virginia Raggi al Comune di Roma

24 Barbara Milioni X Roma

25 Maria Martina Petricca

26 Salvatore Angiuss

27 Andrea Bezziccheri

28 Alessandro Corruccini

29 Serena Maria Candigliota

30 Emanuele Ceccato candidato Lista Civica Virginia Raggi

31 Ferraris Davide Carlo Maria

32 Marco Colarossi

33 Tiziana Borgatta

34 Panzetti Emanuele

35 Pietro Barrera

36 Marco Calvo

37 Francesca Pagliara

38 Roberta Rovelli – Lista Civica Virginia Raggi

39 Alessandro Ricci

40 Carmelo Ciraulo

41 Renato Frilli

42 Anna Maria Nangano – Candidata a Roma per la lista Civica Virginia Raggi

43 Amelia Sansone

44 Giulia Scatamacchia X Roma

45 Alessandro Crasta-Lista Civica Virginia Raggi

46 Daniele Bianconi

47 Cristiana Sottile 48 Evelyn Venuto

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Comunali Roma, Raggi: i 48 candidati della lista civica di Virginia Raggi proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento