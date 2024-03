Comunali Rovigo, Calenda: si lavori su programma e candidati

“Non è sempre lotta tra bene e male, c’è anche buona amministrazione”

Rovigo, 23 mar. (askanews) – “Oggi in Azione entrano un assessore, Mattia Milan, e un consigliere, ed io sono molto contento di questo, dopodiché si dovrà costruire”. A dirlo il leader di Azione, Carlo Calenda, a Rovigo per presentare il suo libro insieme con due esponenti entrati nel suo partito, Mattia Milan e Marco Bonvento, in occasione delle elezioni comunali della città polesana.

“Qui a Rovigo – ha aggiunto – ci sono candidati di qualità nel centrodestra e nel centrosinistra. Quello che dovranno fare è lavorare sul programma e sulla qualità del candidato perché questa è l’unica cosa di cui ci importi soprattutto a livello comunale, in cui non c’è da fare una norma sull’immigrazione, c’è da pensare alle buche, all’illuminazione, all’arredo urbano , la zona logistica speciale. Queste sono le cose a cui sono chiamati gli amministratori. Non è sempre la lotta tra il bene e il male e immorale e morale, destra e sinistra, fascisti e comunisti, c’è anche la buona amministrazione”, ha concluso.