Comunali, sabato 13 Cecilia Del Re illustra 10 punti per Firenze

“Per un governo della città realmente partecipato”

Firenze, 11 apr. (askanews) – Dieci punti per affermare che un modello diverso di amministrazione è possibile, anche a Firenze. Un evento digitale per illustrare le proposte di Firenze Democratica sulla partecipazione e l’ascolto dei cittadini. Una diretta social per raccontare gli esempi virtuosi di democrazia diretta in giro per il mondo. Ma soprattutto un appuntamento per spiegare in che modo Cecilia Del Re e Firenze Democratica intendono rimettere i fiorentini “al centro del villaggio”, riavvicinandoli alla politica e ponendo così un argine all’astensionismo.

L’appuntamento è per sabato 13 aprile a partire dalle 15 in diretta Facebook sulle pagine di Cecilia Del Re e Firenze Democratica.

“Questo è un appuntamento per noi molto importante – sottolinea la leader di Firenze Democratica, Cecilia Del Re – perché rappresenta il modello di governo che noi intendiamo applicare a Firenze. Un governo realmente partecipato, fatto di assemblee aperte, di trasparenza, di strumenti digitali utili a facilitare il coinvolgimento delle persone. L’esatto opposto del palazzo chiuso, autoreferenziale e spesso monocratico, che è stato negli ultimi anni Palazzo Vecchio”.