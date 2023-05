Comunali, Schlein: il Pd è in ottima salute, primi nei capoluoghi. Siamo pronti per i ballottaggi

“A Brescia il Pd ha vinto con i moderati, a Teramo con il M5s”

Roma, 16 mag. (askanews) – “Il Pd è in ottima salute, pronti a prendere la rincorsa verso i ballottaggi. Primo partito in tutti i comuni capoluogo. A Brescia abbiamo vinto con un’alleanza con i moderati, a Teramo con un’alleanza con M5s”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa. “Ci rialziamo con slancio, avanziamo, siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere tra due settimane”, ha sottolineato Elly Schlein, aggiungendo: “Abbiamo riscontrato tanto entusiasmo, una nuova speranza. Il Pd deve continuare a stare sui territori. La sfida è ancora aperta e siamo in condizioni di convincere e di vincere”. E per la segretaria del Pd, Il primo turno delle amministrative dimostra che “la destra frena”. La maggioranza che governa, ha aggiunto, “sceglie di aumentare la precarietà e non vede quanto questo sia collegato alla qualità della vita e anche alla questione della denatalità. Una destra che se la prende con le fasce più fragili della comunità”.

