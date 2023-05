Comunali, Schlein: “Sconfitta netta, il vento delle destre è ancora forte”

ROMA – “Sconfitta netta, dimostra che il vento a favore delle destre è ancora forte”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, dalla sede del Nazareno, ha commentato i risultati dei ballottaggi. “È evidente che da soli non si vince, c’è da ricostruire un campo alternativo alla destra. Sentiamo questa responsabilità ma non riguarda solo il Pd”. Per Schlein “non si cambia in due mesi e il cambiamento non passa mai da singole persone. Ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e per ricostruire un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente”.

