Comunali, Tajani: Fi soddisfatta, determinante in tutte le città

“Lavoriamo per ballottaggi. Centrodestra unito ha buoni risultati”

Roma, 16 mag. (askanews) – “Mi pare che il Centrodestra, dal primo turno, sia uscito vincente. Siamo molto soddisfatti e adesso siamo al lavoro per i ballottaggi”. E’ quanto ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando i risultati delle elezioni Comunali.

“Per quanto riguara Forza Italia voglio sottolineare l’importante risultato raggiuunto a Brindisi. La lista di Forza Italia si è dimostrata tra le più forti”, ha spiegato Tajani, precisando che il suo parto è “determinante in tutte le altre città”. Adesso, ha insistito il vicepremier, “stiamo lavorando molto per sostenere il nostro candidato di Ancona Silvetti, candidato del centrodestra”. “Il centrodestra unito ottiene dei buoni risultati”, ha detto, aggiungendo: “siamo ottimisti per il futuro, vogliamo continuare a governare bene le città dove siamo stati al governo e vogliamo dimostrare che si può goveernare meglio nelle città dove la sinistra che è in difficoltà – pensiamo ad Ancona e Brindisi – non è riuscita a ben governare”.

Tajani ha quindi voluto “sottolineare anche il risultato negativo di Terni, dove la sinistra non è riuscita neanche ad andare al ballottaggio”. “Siamo soddisfatti”, ha ribadito. “Lavoriamo per dare risposte concrete ai cittadini, perché chi vince poi governa tutta la città, non governa per gli amici degli amici”.

Al termine delle sue dichiarazioni alla stampa, Tajani si è quindi concesso anche una breve battuta sul derby di questa sera tra Inter e Milan, per l’accesso alla finale di Champions League: “Io sono di un’altra squadra”, ha risposto a chi gli ha ricordato l’appuntamento calcistico allo Stadio San Siro.

