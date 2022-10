Oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli è partito il concorso per la categoria “C” dove si presenteranno da oggi e per i prossimi giorni, come da calendario, quasi 80mila i partecipanti, questi ultimi sono stati ammessi al concorso e dovranno svolgere la prova entro 60 minuti.

Gli ammessi sono 79.278 rispettivamente per i seguenti profili:

Istruttore Amministrativo (176 posti) ammessi 39.262

Istruttore Comunicazione e Informazione (5 posti) ammessi 7.334

Istruttore Cultura e promozione del territorio (10 posti) ammessi 8.806

Istruttore Informatico (36 posti) ammessi 1.752

Istruttore tecnico (140 posti) ammessi 5025

Istruttore Contabile (130 posti) ammessi 4.920

Maestre (50 posti) ammessi 1.807

Agenti Polizia Locale (215 posti) ammessi 10.372

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare dal 24 al 28 ottobre 2022.

Gli elenchi codificati degli ammessi e non ammessi e il diario delle prove sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.napoli.it/concorsopubblico2022

L’articolo Comune di Napoli, oggi al via il “concorsone” con la carica dei 79mila proviene da Magazine – Italia.

