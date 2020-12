Comune di Napoli, Sgambati: “Il 13 dicembre il Napoli potrebbe già giocare allo stadio Diego Armando Maradona”

Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, ha parlato a Marte Sport Live. Focus del suo intervento la nuova denominazione dell’impianto sportivo di Fuorigrotta, che si chiamerà stadio Diego Armando Maradona già a partire dal 13 dicembre.

Le parole di Sgambati

“L’iter per l’intitolazione dello stadio è cominciato ed è proseguito stamattina. Ieri abbiamo parlato sul nome: noi abbiamo votato all’unanimità stadio Diego Armando Maradona. La Commissione Sport ha chiesto con una lettera indirizzata al Sindaco e agli assessori che la delibera sia consiliare e non di Giunta. La Commissione Toponomastica ha già chiesto l’autorizzazione al Prefetto. Lo stadio potrebbe chiamarsi Diego Armando Maradona già il 13 dicembre. Mi piacerebbe anche una statua per Maradona all’esterno dello stadio.

