Comune di Roma, presentato il “Pane del Giubileo”

Da Associazione Panificatori di Roma e Grande Impero

Roma, 21 feb. – Presentato a Roma il “Pane del Giubileo”, nato dalla collaborazione tra Città Metropolitana, Comune di Roma, Associazione Panificatori di Roma, che da 80 anni rappresenta le eccellenze dell’artigianato della panificazione romana di prossimità, e Grande Impero, azienda leader nel settore della panificazione artigianale.Il Giubileo 2025 sarà un momento di rinascita e speranza per un’umanità che guarda al futuro con ottimismo. Un’occasione per riscoprire valori universali come la pace, la solidarietà e la fratellanza, che trovano espressione anche nelle tradizioni italiane legate all’ospitalità e alla condivisione del cibo. Il pane, elemento centrale della cultura eno-gastronomica italiana, assume durante il Giubileo un valore ancora più simbolico, rappresentando il nutrimento non solo del corpo, ma anche dello spirito.Il Pane del Giubileo – che sarà distribuito sul territorio della Città Metropolitana e del Comune di Roma, a partire dal 1 marzo – nasce proprio per essere un simbolo tangibile di condivisione, semplicità e qualità, un ambasciatore del patrimonio culturale e religioso italiano.Il Pane del Giubileo non è solo un alimento, ma un ambasciatore di valori, tradizioni e fede, capace di raccontare attraverso il suo gusto autentico l’anima del Giubileo 2025 e l’eccellenza della panificazione italiana.Alla conferenza di presentazione, tenutasi a Palazzo Valentini, hanno preso parte Paolo Caracciolo (Segretario Generale Città Metropolitana Roma Capitale), Sabrina Alfonsi (Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Comune di Roma), Luigi Melchionda (Presidente Associazione Panificatori di Roma), Antonella Rizzato (CEO Glamour Food Grande Impero), David Granieri (Presidente Agro Camera), Maria Fermanelli (Presidente CNA Roma).