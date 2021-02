Comune, l’assessore Borriello: “Si farà la statua per Maradona e c’è l’idea anche per un’altra novità”

L’assessore del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nano Tv e riportate quest’oggi da Il Corriere del Mezzogiorno sulla statua di Maradona e altri temi legati al D10S.

Comune, parla Borriello

“I magistrati hanno agito a tutela della pubblica amministrazione. C’è stata una questione di opportunità, c’erano persone che non avevano i requisiti per essere inseriti. Soggetti che potrebbero essere stati coinvolti in altre situazioni. Comunque la cosa importante è che la statua di Maradona si farà e probabilmente sarà cambiato anche il nome del piazzale (Piazzale Tecchio, ndr), c’è quest’idea”.

