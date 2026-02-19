giovedì, 19 Febbraio , 26

Arbitro gli rifila un warning, Alcaraz si infuria: la lite a Doha

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz furioso a Doha. Oggi,...

Comuni, sindaco Casalbore: “Piccoli hanno stessi problemi dei grandi ma meno risorse”

(Adnkronos) - "È importante la presenza a questo...

Comuni, sindaco Minervino di Lecce: “Con progetti Anci formazione e arricchimento”

(Adnkronos) - "Trovarsi qui, tutti i piccoli Comuni...

L’inchiesta horror sulle violenze iraniane: ‘Manifestanti uccisi e colpiti nelle parti vitali’

(Adnkronos) - Il Guardian, quotidiano britannico da anni...
comuni,-dota-(anci):-“rafforziamo-la-capacita-amministrativa-dei-piccoli-comuni”
Comuni, Dota (Anci): “Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni”

Comuni, Dota (Anci): “Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni”

DALL'ITALIA E DAL MONDOComuni, Dota (Anci): "Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Stati generali dei piccoli comuni è un evento molto importante e la grandissima affluenza oggi dimostra che ancora una volta Anci nazionale ha colto nel segno. Attraverso questo progetto abbiamo rafforzato, sulle tematiche che saranno oggetto di laboratori specifici, la capacità amministrativa dei piccoli comuni”. Così Stefania Dota, vice segretario generale di Anci nazionale, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane degli enti di minore dimensione demografica. 

Dota ha sottolineato come le realtà più piccole abbiano necessità maggiori di strumenti operativi e competenze: “Le piccole realtà hanno più bisogno di un rafforzamento della propria capacità di azione amministrativa. Anci nazionale ha fatto uno sforzo enorme insieme al Dipartimento della Funzione pubblica, tentando, attraverso laboratori sul campo, di assistere e accompagnare i piccoli comuni che hanno aderito al progetto nella realizzazione di soluzioni innovative per i loro enti”. Tra gli esempi concreti citati, quello relativo alla gestione del personale. “Penso alla possibilità di attuare una contrattazione decentrata integrativa che da anni non veniva fatta, proprio per mancanza di capacità amministrativa o di figure chiave come il segretario comunale. Su questo l’Anci, anche dal punto di vista politico-istituzionale e attraverso proposte normative, sta tentando di valorizzarne il ruolo e la competenza professionale all’interno di queste piccole realtà”. 

Secondo la vice segretaria generale dell’associazione dei Comuni, l’iniziativa rientra in una strategia più ampia di sostegno ai territori minori: “È un evento che si inserisce nel solco di tutta l’azione politica e istituzionale che Anci ha dedicato, dedica e dedicherà sempre ai piccoli comuni e alle realtà minori”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.