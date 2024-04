Comuni, Faenza entra nel team di ‘Città dei motori’

Dal 13 al 21 aprile la seconda edizione di “ItalianMotor Week”

Roma, 10 apr. (askanews) – E’ l’unica città al mondo a ospitare due team che gareggiano ai massimi livelli del motorsport e che è da sempre legata profondamente al tema dei motori, grazie a figure simbolo della competizione automobilistica e motociclistica come Gian Carlo Minardi (Minardi Team, Scuderia Toro Rosso ora Racing Bull), Fausto Gresini (Gresini Racing) e più recentemente Andrea Dovizioso (04 Park Monte Coralli). Faenza, in provincia di Ravenna, entra oggi ufficialmente in ‘Città dei Motori’, la rete Anci dei comuni del Made in Italy motoristico che, dal 13 aprile al 21 aprile, organizza la seconda edizione di “Italian Motor Week”, la manifestazione nazionale che mette in mostra le eccellenze del patrimonio motoristico e delle altre tipicità italiane dei territori dell’associazione che attirano, ogni anno, centinaia di appassionati e turisti motoristici da tutto il mondo.

“Siamo particolarmente contenti di entrare a fare parte di questa importante rete di comuni italiani – ha confermato il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri -, attraverso la quale vogliamo valorizzare maggiormente, in sinergia con le altre realtà italiane, le nostre eccellenze motoristiche, così da dare il nostro contributo alla crescita e dell’associazione e di questo assett così strategico per il ‘Sistema Italia’. Abbiamo voglia di lavorare e costruire nuovi progetti trasversali insieme”.

“Accogliamo con entusiasmo l’ingresso di Faenza tra i Comuni soci di ‘Città dei Motori’ – è il messaggio di benvenuto del sindaco di Maranello e presidente dell’associazione, Luigi Zironi -, con questa adesione la nostra rete si arricchisce di una realtà capace di esprimere due team di altissimo livello, in Formula Uno come nella Moto GP, alle quali si aggiunge un impianto strategico per il motocross come 04 Park Monte Coralli. La presenza di queste eccellenze del motorsport in uno solo territorio rende ancor più naturale l’approdo di Faenza alla nostra Rete, che oggi può ampliarsi ulteriormente e raccontare agli appassionati nuove, grandi storie di motori”.

Faenza, città storicamente nota per la produzione di ceramica artistica, può vantare anche una grande tradizione motoristica come quella della rievocazione storica del Gp delle Nazioni del 1948 che si tenne sul circuito cittadino delle Bocche dei Canali nell’immediato dopoguerra e ospita un centro di eccellenza nel campo dell’innovazione come il C-Hub, per la progettazione e produzione delle applicazioni destinate alle alte prestazioni nel mondo dell’automotive e motorsport.