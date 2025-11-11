martedì, 11 Novembre , 25

Comunicazione, Brugnaro (Canon): “L’Ia al servizio della creatività umana”

(Adnkronos) - "Per Canon l’intelligenza artificiale non è...

Comunicazione, Fiore (Lactalis): “Comunicare con coerenza e affrontare la fragilità sociale

(Adnkronos) - “La comunicazione d’impresa deve poggiare su...

Comunicazione, Vacarini (Unipol): “Comunicare alle nuove generazioni è la sfida del futuro”

(Adnkronos) - “Un gruppo come il nostro deve...

Petrone Group celebra 60 anni: “Radici solide e visione globale”

(Adnkronos) - "La nostra azienda oggi è integrata...
comunicazione,-rillo-(iliad):-“con-iliadship-sosteniamo-giovani-e-formazione-specialistica”
Comunicazione, Rillo (iliad): “Con Iliadship sosteniamo giovani e formazione specialistica”

Comunicazione, Rillo (iliad): “Con Iliadship sosteniamo giovani e formazione specialistica”

DALL'ITALIA E DAL MONDOComunicazione, Rillo (iliad): "Con Iliadship sosteniamo giovani e formazione specialistica"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Iliadship è il nostro progetto per sostenere l’istruzione universitaria specialistica e accompagnare i giovani in un percorso di crescita personale e professionale”. Lo ha dichiarato Michele Rillo, chief of staff and external affairs director iliad, intervenendo al Brand Journalism Festival 2025 che si è tenuto al Talent Garden di Roma. L’evento ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile. 

“Ogni anno – ha spiegato Rillo – selezioniamo dieci ragazze e ragazzi che stanno per iniziare un corso di laurea specialistica in un’università italiana. A ciascuno viene assegnata una borsa di studio da 15.000 euro e un programma di esperienze extra-universitarie, con attività di mentorship, visite in azienda e formazione non accademica. Siamo alla terza edizione, con già 30 giovani a bordo del progetto, e il nostro obiettivo è continuare a sostenerlo a lungo, creando una community capace di autoalimentarsi e di portare avanti i valori di iliad”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.