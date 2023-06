Con Atmosphere Core alla scoperta dei sapori delle Maldive

Evento in collaborazione esclusiva con lo Chef Fabrizio Marino

Roma, 19 giu. (askanews) – Le Maldive sono una meta interessante da scoprire anche dal punto di vista gastronomico, come ha dimostrato la cena degustazione che si è tenuta il 16 giugno a San Miniato su iniziativa del gruppo Atmosphere Core, con lo Chef Fabrizio Marino del Ristorante Maggese di San Miniato e del resort Kanifushi alle Maldive. Atmosphere Core, gruppo alberghiero dinamico e in rapida crescita che attualmente gestisce 8 resort alle Maldive e che questo mese compie 10 anni, si impegna costantemente nel far scoprire sempre qualcosa di nuovo ai suoi ospiti: esperienze esclusive da vivere, sfaccettature, autenticità.

L’iniziativa di Atmosphere Core si inserisce in un circuito di eventi gastronomici esperienziali organizzati in diverse parti del mondo durante tutto l’anno con l’obiettivo di avvicinare t.o. e agenzie di viaggi ai “Sapori delle isole”. In Italia, dopo gli eventi organizzati in collaborazione con Idee per Viaggiare a Roma, con Carreblu/Ruta 40 a Torino e con I Grandi Viaggi a Milano, si è pensato di chiudere l’estate con un incontro esperienziale a San Miniato (Pisa): una speciale cena vegetariana con degustazione per scoprire i sapori delle sue strutture. La scelta della location deriva dal fatto che l’evento è stato creato in collaborazione esclusiva con lo Chef Fabrizio Marino del “Ristorante Maggese”, rivoluzionario ristorante veg, di San Miniato, che da 10 anni cura il menù del ristorante vegetariano “Just Veg” del resort Atmosphere Kanifushi, primo ristorante vegetariano di alta cucina delle Maldive.

Il menù creato per la serata, presentava piatti che faranno parte del nuovo menù di Just Veg, che viene aggiornato ogni anno, e che sono stati studiati in abbinamento ai vini utilizzati nel resort. La degustazione di vini è stata parte integrante dell’esperienza gastronomica ed è stata curata da Nicolas Laguette Director of Wines di Atmosphere Core. La parte esperienziale è stata preceduta inoltre da una parte informativa con gli aggiornamenti condivisi da Jose Gregorio Manzo, Direttore Commerciale Sud Europa di Atmosphere Core.

Il Kanifushi è stata la prima struttura del gruppo ed è un 5* dall’impronta classica, con arredamenti in legno nel tipico stile maldiviano, ideale per coppie o per famiglie che non vogliono rinunciare ad una vacanza circondati dal lusso e ad ogni tipo di comfort. Ha 162 camere, offre 6 ristoranti ed è l’unico del gruppo che si raggiunge in idrovolante.

La cucina dello Chef Fabrizio Marino è una cucina gourmet contemporanea a base esclusivamente vegetale, che rispetta la natura e rende omaggio ai suoi sapori. Questa scelta va a braccetto con i temi di sostenibilità e conservazione dell’ambiente, tanto cari anche alle Maldive e al gruppo Atmosphere Core. Ogni resort è progettato per avere un impatto minimo sull’ambiente circostante e per offrire servizi e prodotti ecologici.

Chef Fabrizio Marino ha collaborato per molti anni con il noto Chef Pietro Leemann, che nel 2015 ha ottenuto la prima stella Michelin per un ristorante vegetariano (Joia); è cresciuto in questa direzione e ha lanciato il suo ristorante: Il Maggese. Il fil rouge che lo Chef Fabrizio Marino persegue nella vita, nella sua cucina e nei piatti, è l’armonia. I menù nascono da una profonda conoscenza della natura, degli ingredienti vegetariani di grande qualità e semplicità, sublimati nel processo creativo.

Il menù degustazione del 16 giugno era composto da Amuse buche, sei portate e piccola pasticceria finale. Fra le portate spiccano come rappresentative dello stile e inclinazione dello Chef: Gazpacho all’italiana di pomodori datterini in purezza, burrata di Putignano e mandorla soffice, cipolla e gelato di Tropea. Stile libero! Un’esperienza del tutto agricola e locale, con anguria bbq, melanzana arrostita, salsa di Lolmaia e uovo biologico. Eleonora: Minestra di cipolle bianche e pasta di grano duro, olive, capperi e origano. Un gusto autentico e delicato che ricorda la nonna pugliese.

