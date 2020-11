Con Covid meno missioni e meno giornalisti uccisi, ma più pressioni

AGI – Nel 2020 finora sono 32 i giornalisti uccisi nel mondo, dato un lieve calo da imputare alla pandemia di Covid-19 che ha ridotto le loro missioni sul terreno.

Lo rivela un bilancio di Reporter senza frontiere (Rsf), diffuso in occasione della Giornata internazionale per la fine dell’impunità per i crimini commessi contro i giornalisti. Con l’occasione l’organizzazione con sede a Parigi ha rinnovato il suo appello al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, a creare l’incarico di “rappresentante speciale per la sicurezza dei giornalisti”.

Per il segretario generale dell’ong, Christophe Deloire, finora Guterres ha “solo nominato un membro del suo team come contatto privilegiato.

