Con è-Berlingo Citroèn completa la versatilità del multispazio

Con il nuovo Citroèn è-Berlingo, gli amanti della vita attiva troveranno il partner ideale, funzionale e polivalente per vivere il tempo libero, con in più tutto il comfort della motorizzazione elettrica. L’elettrificazione di Berlingo offre la fluidità e la silenziosità del motore elettrico e un’autonomia fino a 280 km (ciclo WLTP). Tutta la comprovata funzionalità di Berlingo, senza compromessi, per adattarsi alle esigenze di tutti, con un ampio volume interno, modularità e praticità. è-Berlingo è disponibile in 2 lunghezze e può accogliere fino a 7 persone. Mantiene il generoso spazio a bordo, i 3 sedili posteriori singoli, il tetto multifunzione Modutop e il lunotto posteriore apribile.

