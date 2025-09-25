venerdì, 26 Settembre , 25

Gaza, oggi Netanyahu all’Onu: “Dirò la nostra verità”. Trump: “Vicini a un accordo e anche alla pace”

(Adnkronos) - All'Assemblea Generale dell'Onu oggi, venerdì 26...

Fare le scale è un allenamento, i 7 esercizi da scoprire

(Adnkronos) - C'è una semplice attività quotidiana che...

Europa League, Bologna ko 1-0 in trasferta con l’Aston Villa: decide McGinn

(Adnkronos) - Inizia con una sconfitta il cammino...

Meloni, l’elogio di ‘Le Figaro’: “Popolarità e maggioranza chiara, percorso senza errori”

(Adnkronos) - "Il 25 settembre 2022 Giorgia Meloni...
con-gli-sci-e-senza-ossigeno-giu-dall’everest,-l’impresa-di-bargiel
Con gli sci e senza ossigeno giù dall’Everest, l’impresa di Bargiel

Con gli sci e senza ossigeno giù dall’Everest, l’impresa di Bargiel

DALL'ITALIA E DAL MONDOCon gli sci e senza ossigeno giù dall'Everest, l'impresa di Bargiel
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Giù dall’Everest con gli sci e senza ossigeno supplementare. E’ il record realizzato dall’alpinista polacco Andrzej Bargiel. Il video dell’impresa, la prima in queste condizioni, è stato pubblicato sul profilo Instagram del recordman. 

Bargiel ha completato la discesa lungo i pendii innevati del Monte Everest, la cui vetta raggiunge gli 8.849 metri: “Sono in cima alla montagna più alta del mondo e la scenderò con gli sci”, ha detto prima di iniziare. L’Everest in passato è stato teatro di discese con gli sci, nessuna è mai stata una discesa continua e priva di ossigeno supplementare. Nel 2000, lo sloveno Davorin Karnicar effettuò la prima discesa completa con gli sci dalla vetta dell’Everest fino al campo base, ma era dotato di una bombola. 

 

 

Bargiel aveva iniziato a pianificare l’impresa dopo essere sceso con gli sci dal K2, la seconda montagna più alta del mondo, nel 2018. Il primo tentativo è stato rinviato nel 2019, il secondo è saltato nel 2022 a causa del forte vento. Chhang Dawa Sherpa, rappresentante di Seven Summit Treks, ente organizzatore della spedizione, ha spiegato che Bargiel ha sciato fino al Campo 2, dove ha pernottato, per poi raggiungere il campo base con gli sci il giorno seguente.  

Le condizioni meteo sfavorevoli, con nevicate intense, hanno costretto Bargiel a restare per 16 ore al di sopra degli 8.000 metri, in un’areanota come ‘zona della morte’ a causa dell’aria rarefatta e dei bassi livelli di ossigeno. Al suo arrivo al campo base, è stato accolto con un khada, una tradizionale sciarpa buddista. Persino il primo ministro polacco Donald Tusk ha celebrato l’impresa sui social: “Il cielo è il limite? Non per i polacchi! Andrzej Bargiel ha appena sciato giù dal Monte Everest”.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.