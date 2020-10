Con i casi Covid che crescono si apre la partita sul Recovery Fund

AGI – Per il premier Conte si apre la partita con l’Unione europea sul ‘Recovery fund’. Con l’auspicio che ci sia una ‘finestra’ a gennaio in modo che non si debba aspettare per i finanziamenti la prossima estate. Sullo sfondo resta aperta la questione Mes ma anche nella giornata di ieri i pentastellati intervenuti nel dibattito sulla Nadef hanno chiuso all’utilizzo del fondo Salva Stati. “Aspettiamo il piano sulla Sanità e poi accelereremo. Tanto ci si arriverà”, dice un ‘big’ dem.

“Se ci sarà da salvare la comunità non faremo questioni ideologiche. Abbiamo un progetto integrato con le varie risorse”,

