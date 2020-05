Con il Cuore nel nome di Francesco 2020, Carlo Conti e Gianni Morandi insieme: ecco quando su Raiuno

Con il Cuore nel nome di Francesco 2020 torna in prima serata su Raiuno. L’evento benefico non si ferma e, nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, è pronto a regalare una serata all’insegna della speranza e della fede. A condurla ci saranno in solitaria Carlo Conti e Gianni Morandi.

Con il Cuore nel nome di Francesco 2020 su Rai1: ecco quando

Tutto pronto per l’evento benefico Con il Cuore nel nome di Francesco in onda martedì 9 giugno 2020 in prima serata dalla basilica di San Francesco D’Assisi su Raiuno. Quest’anno la manifestazione raccoglierà i fondi non solo per missioni francescane nel mondo ma anche per i nuovi poveri nati proprio a causa dell’emergenza Coronavirus. A precisarlo è il conduttore Carlo Conti che quest’anno condurrà l’evento da solo e senza pubblico dalla meravigliosa cornice del sagrato della Basilica di San Francesco ad Assisi. In realtà il conduttore non sarà completamente da solo, visto che sul palcoscenico ci sarà uno dei cantanti più amati della musica italiana. Si tratta di Gianni Morandi come annunciato dallo stesso Conti sui social:

Grandissimo Gianni Morandi Grazieeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Io e Morandi davanti alla basilica senza pubblico (il pubblico ci seguirà su Raiuno !!) ma con il cuore!!! Una serata di musica e raccolta fondi per le mense francescane, per tutte le famiglie che ogni giorno bussano alle porte delle chiese e chiedono aiuto ai francescani in Italia. “con il cuore – nel nome di Francesco “ Assisi martedi 9 giugno

Con il Cuore nel nome di Francesco 2020 conduttori

Carlo Conti e Gianni Morandi sono i conduttori dell’edizione 2020 “Con il Cuore nel nome di Francesco”, la manifestazione benefica trasmessa in diretta dal sagrato della Basilica di San Francesco D’Assisi. Durante la serata si alterneranno tantissimi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a condividere una giusta causa: raccogliere fondi per le missioni francescane e per le persone più povere e bisognose.

Un nuovo impegno televisivo per Gianni Morandi dopo il grandissimo successo della serie tv “L’isola di Pietro”, mentre Carlo Conti dopo la conduzione dei “David Di Donatello 2020” è pronto per il nuovo show “Top Ten” in partenza sempre su Rai1.

L’appuntamento con “Con il Cuore nel nome di Francesco” è per martedì 9 giugno 2020 in prima serata su Raiuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 24 Mag 2020 alle ore 2:52 PDT

continua a leggere sul sito di riferimento