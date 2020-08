Con il decreto agosto arrivano gli sconti per mobili, moda e ristoranti

AGI – Sconti immediati alla cassa, tra il 10 e il 20%, per l’acquisto di cucine, divani, elettrodomestici, scarpe e vestiti pagati con carte e bancomat. Ma anche per il conto del bar e del ristorante, anche se per la ristorazione potrebbe scattare, in alternativa, il rimborso delle spese. Inizia a prendere forma il bonus consumi che il governo punta a introdurre nel dl agosto atteso in settimana e a cui sarà destinata una dote di 2-3 miliardi. Ma le proposte dei ministeri e le ipotesi al vaglio sono ancora molteplici. E una decisione potrà essere presa solo dopo un confronto nella maggioranza.

