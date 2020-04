L’importo del decreto Aprile? “Sarà significativamente superiore al precedente e sufficiente a fornire per tutta la durata della crisi il doveroso sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese”. Lo assicura in un’intervista a Il Fatto Quotidiano il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il quale aggiunge anche che “complessivamente ci attendiamo di liberare risorse al servizio dell’economia reale per almeno 500 miliardi”.

Tra le altre cose, proprio l’estensione della cassa integrazione “sarà contenuta nel decreto Aprile” afferma il ministro che si dice pronto a confermare “che intendiamo rafforzare l’indennità per i lavoratori autonomi” anche “se le cifre le vedremo”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Con il dl di aprile “liberiamo 500 miliardi di risorse”, dice Gualtieri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento