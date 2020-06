Con iOS 14 è possibile guardare i video su YouTube in 4k su iPhone e iPad

I video di YouTube in 4K possono finalmente essere guardati sui dispositivi Apple. Non solo i contenuti 4K saranno disponibili su Apple TV, ma anche su iPhone e iPad.

Vi starete chiedendo perché ci è voluto così tanto tempo prima che i video 4K di YouTube arrivassero sui dispositivi Apple? È perché il codec che Google utilizza per i contenuti Ultra HD, il VP9, non era supportato da Apple per impostazione predefinita.

