sabato, 11 Aprile , 26
HomePoliticaCon la guerra in Iran, oltre 7 miliardi di rincari per energia...
con-la-guerra-in-iran,-oltre-7-miliardi-di-rincari-per-energia-e-carburanti
Con la guerra in Iran, oltre 7 miliardi di rincari per energia e carburanti
Politica

Con la guerra in Iran, oltre 7 miliardi di rincari per energia e carburanti

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

ROMA – Per imprese e famiglie lo shock energetico causato dal conflitto nel Golfo si traduce in un aumento della spesa che supera i 7 miliardi di euro per carburanti, energia elettrica e gas, con un extracosto di circa 100 milioni al giorno. È quanto stima la Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) sulla base dei consumi nel periodo tra marzo e maggio.

A trainare i rincari sono soprattutto gasolio e gas, sia per uso domestico sia non residenziale. L’impennata del gasolio tra il 28 febbraio e il 10 aprile si traduce in maggiori costi pari a 1,7 miliardi di euro. Più contenuto l’aumento sulla benzina (+200 milioni) e su GPL e metano per autotrazione (+30 milioni).

Per il gasolio, l’Italia si colloca ai vertici in Europa per aumento dei prezzi, con un rincaro del 31%, superata solo da Germania e Austria. Più contenuto invece l’incremento della benzina, attorno all’8%, inferiore rispetto a diversi altri Paesi europei.

LA STANGATA SU GAS ED ELETTRICITÀ

Anche sul fronte del gas si prospetta una nuova stretta. Considerando la prevalenza di contratti a tariffe indicizzate, la Cna stima una maggiore spesa di circa 3 miliardi di euro tra marzo e maggio.

Per l’energia elettrica, invece, il rincaro complessivo è valutato in circa 2,2 miliardi di euro.

I maggiori costi per carburanti ed energia generano inoltre un extragettito Iva superiore a un miliardo di euro.

COSTANTINI: “ITALIA TRA I PAESI PIÙ VULNERABILI”

“Se il conflitto nel Golfo terminasse oggi la maggiore spesa per energia e carburanti supererebbe i 7 miliardi di euro”, commenta il presidente della Cna Dario Costantini, sottolineando come l’Italia resti tra i Paesi più esposti in Europa alla volatilità dei prezzi energetici.

“La restituzione totale dell’extragettito Iva è essenziale per alleviare parzialmente i rincari – aggiunge – ma è necessario avviare una riforma per ridurre in modo strutturale il costo dell’energia, in particolare per le piccole imprese, dove la componente energia rappresenta solo il 50% del costo totale delle bollette”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Centri estivi a Bologna, estate coperta dai 3 ai 19 anni: click day il 5 maggio
Next article
Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l’operatore indagato

POST RECENTI

Politica

Atto di clemenza per Minetti, la nota del Quirinale: “Decisione anche per motivi familiari”

ROMA - Il Quirinale interviene con una nota ufficiale per chiarire le motivazioni alla base dell’atto di clemenza concesso a Nicole Minetti, condannata in via...
Politica

I 28 giovani Alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

ROMA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti...
Politica

Sondaggio Dire-Tecnè: Conte avanti a Schlein se si votasse oggi per le primarie. Testa a testa centrodestra e centrosinistra

ROMA - Nella sfida alle primarie per decretare il leader della coalizione di centrosinistra tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sarebbe il secondo a prevalere...
Politica

Le prime pagine di sabato 11 aprile 2026

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo https://www.dire.it
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.