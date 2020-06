AGI – Le navi di Irini, l’operazione navale dell’Unione Europea incaricata di applicare l’embargo sulle armi alla Libia, possono abbordare e ispezionare le imbarcazioni sospette solo con il consenso delle stesse imbarcazioni. Lo ha spiegato un portavoce del Servizio Europeo di Azione Esterna, Peter Stano, rispondendo alle domande dei giornalisti su un incidente ieri, nel quale gli assetti aerei e navali di Irini non sono stati in grado di ispezionare un cargo diretto in Libia per il rifiuto della nave in questione.

In caso di rifiuto, il comando di Irini deve “informare” un comitato delle Nazioni Unite, ha detto il portavoce Ue.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Con la missione Ue “Irini” si possono abbordare navi sospette solo con il loro consenso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento