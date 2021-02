Con la pandemia gli italiani trascorrono più tempo al cellulare

AGI – Per oltre la metà degli italiani (53%) guardare notifiche di email e social media è il primo gesto al risveglio. La difficile situazione sanitaria ha influito sulla routine quotidiana di un numero considerevole di utenti, soprattutto per quanto riguarda la quantità di tempo che trascorrono connessi ai dispositivi tech: lo conferma il 75% degli intervistati. In particolare, oltre la metà degli italiani (53%) è online almeno 8 ore al giorno per lavoro – e tra questi il 39%, una volta terminata la to do list lavorativa, rimane collegato anche nel proprio tempo libero. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – in occasione del “National Day of Unplugging” (5-6 marzo 2021),

