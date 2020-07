Grazie all’accordo raggiunto dai capi di Stato e di governo a Bruxelles sul Recovery Fund “è stato attraversato un grande spartiacque per la nostra Unione”. È il commento ormai a freddo, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, intervenendo al Parlamento europeo, ha criticato i tagli al Bilancio deciso dai governi e ha invece definito NextGenerationEU, “uno strumento unico per sostenere il colpo più duro, per rafforzare il nostro mercato unico, per investire nel Green Deal europeo, digitalizzazione, resilienza e modernizzazione del nostro mercato unico”.

Secondo la presidente della Commissione “lo spirito combattivo dell’Europa ci ha portato fino a qui,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Con l’accordo sul Recovery Fund sono stati evitati gli errori del passato, dice von der Leyen proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento