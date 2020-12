Con l’anno nuovo, arriva la stangata su prezzi e tariffe

AGI – Tra tariffe, prezzi e costi dei servizi il nuovo anno alle porte ‘regalerà’ un aumento di +795,80 a carico dei cittadini. Come ogni anno l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato una stima sull’andamento dei prezzi e delle tariffe per il nuovo anno alle porte.

A determinare tali andamenti sono i rincari in alcuni settori, specialmente quello alimentare (i cui costi da tempo non conoscono ribassi) e a quello dei trasporti (dovuto in larga misura al maggior utilizzo dei vicoli privati a causa della paura di contagio sui mezzi pubblici).

In particolare per l’alimentazione si spenderanno 149 euro in piu’ (+2,60%),

