“Con le mani nel Mondo”: i bambini degli ospedali completano l’opera in ceramica di Fondazione Lene Thun

Un momento di grande significato ha avuto luogo oggi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, segnando il completamento di “Con le mani nel Mondo”, l’opera in ceramica frutto della creatività di bambini e ragazzi che, ogni giorno in ospedale affrontano con coraggio le sfide legate alla malattia insieme alle loro famiglie.

Realizzata da Fondazione Lene Thun in occasione del “G7 Inclusione e Disabilità”, l’opera rappresenta un mondo possibile, modellato con l’argilla da mani che sognano il domani: uno spazio in cui ogni voce viene ascoltata, dove l’inclusione è la norma, non l’eccezione, e dove ogni barriera può essere abbattuta.

La cerimonia ha celebrato la fine di uno straordinario percorso artistico e sociale con la posa dell’ultimo tassello ceramico al centro del “Mondo”. Un pezzo carico di significato che porta la firma della Ministra On. Alessandra Locatelli, impressa nell’argilla lo scorso ottobre presso il Castello di Solfagnano a testimonianza del suo impegno affinché il mondo sognato dai più piccoli possa diventare presto realtà.

“Un momento molto emozionante che mi riporta anche alla mente il G7 inclusione e disabilità – ha detto il Ministro Locatelli -, in quella straordinaria occasione la Fondazione Thun ha donato dei bellissimi centrotavola in ceramica realizzati dai bambini dei reparti pediatrici di molti ospedali dove è attivo il servizio di ceramico-terapia. Ringrazio davvero tutti per questo bellissimo ricordo che racchiude la forza e l’energia che servono per fare la differenza e costruire percorsi di vita più dignitosi per tutti. Grazie ai bambini, ai ragazzi, a Fondazione Lene Thun per questa occasione che va esattamente nella direzione che stiamo promuovendo e che dobbiamo continuare a promuovere per non lasciare indietro nessuno: è necessario offrire opportunità, serve dare occasioni valorizzando i talenti e le competenze di ciascuno”.

Alla cerimonia hanno partecipato insieme al Fondatore Sig. Peter Thun, i membri del Comitato Scientifico di Fondazione Lene Thun, rappresentanti delle istituzioni e medici, uniti nel celebrare non solo l’arte come strumento a supporto della medicina, ma anche il messaggio di speranza e inclusione che quest’opera trasmette.

L’opera sarà esposta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché possa continuare a raccontare la storia di chi l’ha creata e ispirare tutti coloro che la ammireranno.

LA CERAMICO-TERAPIA ABBATTE LE BARRIERE: L’OPERA COLLETTIVA DI FONDAZIONE LENE THUN

L’opera collettiva «Con le mani nel Mondo» presente al G7 Inclusione e Disabilità, è stata creata dai partecipanti dei laboratori di ceramico-terapia offerti da Fondazione Lene Thun ETS presso:

• UOSD Cerris, Verona

• IRCCS Istituto Neurologico Fondazione Mondino, Pavia

• Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

• Sorriso Academy, Bolzano

• Fondazione UMANA MENTE, nell’ambito del progetto Hol4all, Madonna di Campiglio

L’installazione in ceramica ci racconta l’aspettativa del mondo che hanno i nostri ragazzi, un mondo nel quale nessuno è escluso e molto di più: un mondo multiforme e colorato in cui tutti, anche i più piccoli, sono coinvolti attivamente, liberi di dare il proprio contributo alla sua realizzazione, e renderlo più bello attraverso l’espressione delle proprie autonome scelte e dei propri talenti. Unendo le forze e la creatività di ciascuno, i partecipanti ai laboratori ribaltano così la prospettiva diventando protagonisti, e mostrando ai «grandi», il mondo che desiderano.

Il servizio permanente di ceramico-terapia offerto gratuitamente da Fondazione Lene Thun da più di 10 anni negli ospedali di tutta Italia vuole restituire ai bambini proprio questo: l’autonomia, la gioia della socializzazione e la libera espressione delle proprie emozioni.

ABOUT FONDAZIONE LENE THUN

Fondazione Lene Thun nasce nel 2006 e dal 2014, offre all’interno degli ospedali italiani ed europei, principalmente nelle oncoematologie pediatriche, un servizio gratuito e permanente di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell’argilla. Attualmente sono attivi 54 laboratori permanenti offerti gratuitamente a 33 strutture sanitarie di eccellenza. Dal 2014 ad oggi Fondazione Lene Thun ha offerto i suoi laboratori di ceramico-terapia a più di 70.000 bambini.

Uno dei benefici della ceramico-terapia è l’aiuto concreto che offre ai piccoli pazienti. Stimolare la creatività e permettere loro di esprimere le proprie emozioni mette il loro organismo nella condizione di ricevere meglio le cure farmacologiche e li aiuta ad affrontare meglio un momento molto difficile della loro vita.

Il Servizio Permanente negli ospedali di Fondazione Lene Thun è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale, ai sensi dell’art. 72 del DL 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – Avviso 2/2023.