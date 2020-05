Con lo smart working crollano traffico e inquinamento

Drastica riduzione del traffico e dell’inquinamento atmosferico: è l’effetto dello smart working, misurato dall’Enea nell’indagine nazionale su telelavoro e lavoro agile nella Pa (“Il tempo dello Smart Working. La Pa tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell’ambiente”) su 29 amministrazioni pubbliche, coinvolgendo oltre 5.500 persone.

Secondo lo studio, lo smart working ha ridotto la mobilità quotidiana del campione esaminato di circa un’ora e mezza in media a persona, per un totale di 46 milioni di km evitati, pari a un risparmio di 4 milioni di euro di mancato acquisto di carburante. Un dato di rilievo, tenuto conto che secondo l’INRIX 2018 Global Traffic Scorecard una città ad alta presenza di lavoratori della Pa come Roma,

