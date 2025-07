con-ok-a-ddl-calderoli-torna-caccia-nei-valichi-montani

Roma, 8 lug. (askanews) – Con l’approvazione del ddl Calderoli per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, passa anche la proposta emendativa voluta dalla Lega che consente l’attività venatoria nei valichi montani. Lo annuncia Francesco Bruzzone, deputato della Lega e responsabile dipartimento Caccia per il partito, spiegando che si tratta di “un’iniziativa che regolamenta la caccia in queste aree, rispettando il quadro normativo vigente, e risolve una situazione di incertezza che, permanendo nel tempo, avrebbe visto la messa a rischio del settore e del relativo indotto”.

“Le realtà associative e i tanti praticanti del mondo venatorio chiedevano a gran voce un intervento chiarificatore, e come Lega siamo passati dalle parole ai fatti. Ci siamo fatti portavoce per primi di queste istanze, raggiungendo un risultato positivo e non scontato. Sottolineiamo – conclude – la sensibilità dimostrata sull’argomento dal ministro Calderoli, che ringraziamo per aver dato il parere favorevole del Governo a questa nostra proposta di buonsenso”.