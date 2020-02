Con piccoli cambiamenti di traiettoria gli aerei potrebbero ridurre di molto l’inquinamento

Pochi semplici adattamenti nella traiettoria di volo degli aerei potrebbero ridurre notevolmente l’impatto climatico dei voli. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell’American Chemical Society, i cui risultati sono stati pubblicati su ACS Publications. Stando a quanto sostengono gli scienziati, quando gli aeromobili in altitudine di crociera emettono particelle di carbonio da una combustione incompleta si generano delle scie individuabili da terra, che rappresentano una non indifferente fonte di inquinamento atmosferico.

Le scie solitamente durano solo pochi minuti, a meno che l’atmosfera non sia sovraccarica di ghiaccio, causando in questo caso la formazione di addensamenti che possono essere visibili per 18 ore.

