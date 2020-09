Con pochi alberi e il consumo del suolo più caldo estivo in città

ROMA (ITALPRESS) – “Oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi nelle città, ed è per questo motivo che viene dedicata sempre maggiore attenzione agli studi che indagano la vivibilità degli ambienti urbani. In Italia le persone che vivono in città sono 42 milioni, circa il 70%”. L’ecosistema urbano si caratterizza per due elementi fondamentali: le superfici vegetate e quelle impermeabili (consumo di suolo). Il giusto compromesso tra la quantità di questi due elementi “influenza la composizione del paesaggio urbano, modificando anche il microclima e favorendo un fenomeno tipicamente urbano noto come isola di calore urbana: con questa definizione si intendono le zone centrali delle città sensibilmente più calde delle aree limitrofe o rurali”.

