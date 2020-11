Con Rino non si scherza…chiedere a Lozano

Le recenti dichiarazioni dell’allenatore Rino Gattuso al termine della sfida contro il Bologna

relativamente alla presenza in tribuna al Dall’Ara di Mario Rui e Ghoulam confermano quanto già

da tanti tifosi e addetti ai lavori era stato già notato. La componente comportamentale, l’intensità

in allenamento, la serietà, l’applicazione e la dedizione con cui ci si deve approcciare alle

Ne sa qualcosa Hirving Lozano, che con il metodo Gattuso si è scontrato nella passata stagione, e che solo con abnegazione e rispetto è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella attuale rosa, in tanti

pensavano che la sua esperienza napoletana fosse giunta al capolinea al termine della scorsa

stagione sportiva, ma El Chucky si è rimboccato le maniche, e con impegno quotidiano si è rimesso

a disposizione di un tecnico per cui non esistono in vocabolario le parole, rancore e pregiudizio.

Rino Gattuso ha costruito la sua carriera da calciatore partendo dal basso, da mezzi tecnici non

eccelsi ma compensando con una determinazione e una fame di arrivare in alto che lo hanno

aiutato attraverso grandi sacrifici a ritagliarsi un ruolo sempre più importante sia nel Milan che in

Nazionale, alzando coppe e trofei a ripetizione. Anche nell’esperienza da allenatore questa cura

del dettaglio, questa attitudine al sacrificio ha aiutato calciatori come Hysaj, Elmas, Demme, Di

Lorenzo ad essere valorizzati agli occhi del mister in quanto probabilmente lo stesso Rino rivede in

loro tratti comuni alla propria esperienza di giovane calciatore ambizioso a raggiungere grandi

risultati.

Ecco perché tornando a Rui e Ghoulam, qualunque altro allenatore avrebbe

probabilmente fatto dichiarazioni di facciata, nascondendosi dietro questioni relative allo stato

fisico dei calciatori, ma per dare un messaggio forte a tutta la squadra, Rino ci ha abituati a quella

sana onestà sempre più rara nel mondo del calcio moderno, per cui ha ritenuto opportuno

lanciare un chiaro messaggio alla squadra, chi non suda, chi non mostra di avere in corpo quel

veleno a cui fa spesso riferimento, non può dare un contributo a questa squadra e quindi merita di

stare fuori. Con Rino si suda e non si scherza.

Ivan Scudieri

