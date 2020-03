Con stop al campionato, Serie A 2020-21 a 22 squadre: sarebbe questa la soluzione migliore?

​La stagione 2019-20 è a rischio. Questo è quanto uscito fuori dall’Assemblea della Lega Calcio che ha coinvolto tutte le società di Serie A. Maggio è l’ultimo mese utile per far ripartire tutta la macchina legata al mondo del calcio, se non dovesse ripartire entro quel mese c’è una grande possibilità che si chiuda in netto anticipo il campionato. La Gazzetta dello Sport così riporta: “In caso di stop la possibilità più verosimile resta quindi la cristallizzazione dell’attuale classifica, la… continua a leggere sul sito di riferimento