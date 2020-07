Conad Sicilia archivia il 2019 con numeri importanti, registrando un fatturato della rete di vendita pari a 880 milioni di euro e un patrimonio di 43 milioni di euro, contribuendo con la recente fusione con PAC 2000 A a consolidare la posizione di prima insegna nel centro sud Italia. Il Gruppo PAC 2000A Conad rappresenta oggi un’azienda con un giro di affari (su canali iper, super e discount) pari a 4.364 milioni di euro (+5,08 per cento vs. ap), un fatturato consolidato di 3.211 milioni di euro (+5,9 per cento su 2018), un utile netto di 42 milioni di euro e un patrimonio di 687 milioni di euro (+6.02 per cento).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conad, in Sicilia investimenti per 100 mln nel prossimo triennio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento