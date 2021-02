Con l’ultima edizione della campagna di solidarietà “Con tutto il cuore”, Conad Nord Ovest ha donato 400 mila euro alle strutture ospedaliere pediatriche partner coinvolte nelle regioni in cui opera: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna. All’Ospedale del Cuore di Fondazione Monasterio di Massa, centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiopolmonari, sono stati consegnati 115 mila euro raccolti nei punti di vendita della Toscana. La cifra contribuirà all’acquisto di innovative attrezzature specifiche per la ventilazione polmonare destinate all’Area intensiva neonatale e pediatrica. L’obiettivo è garantire ai piccoli pazienti i più elevati livelli di assistenza.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Conad Nord Ovest, 115 mila euro a ospedale Fondazione Monasterio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento