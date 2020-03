Concept: Ecco come potrebbe essere il prossimo iMac ispirato al Pro Display XDR

Non so voi ma io sto aspettando un nuovo iMac davvero da tanto tempo. Non mi riferisco ad un aggiornamento ma ad un vero e proprio cambio di design, cosa che ormai non avviene da troppi anni.

ALTRD Studio ha realizzato un Concept, dove il nuovo iMac è una via di mezzo tra quello attuale ed il Pro Display XDR introdotto di recente da Apple.

Come ogni iMac, all’interno dello schermo andrebbe racchiuso l’intero computer, quindi una leggera bombatura sul retro è obbligatoria.

