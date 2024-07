concerti-e-performance,-al-via-la-xxxiv-edizione-di-“frasso-musica”

Da sabato 3 a sabato 10 agosto la manifestazione a Frasso Sabino (RI)

Roma, 30 lug. (askanews) – Torna a Frasso Sabino, in provincia di Rieti, l’edizione 2024 di Frasso Musica: la manifestazione musicale di riferimento in Sabina, diretta da Fabrizio Fiorini e realizzata grazie alla Pro Loco di Frasso Sabino e il Comune di Frasso Sabino, taglia il traguardo dei 34 anni e si terrà da sabato 3 Agosto al 10 agosto. In programma eventi, concerti e musica dal vivo che avranno luogo nella Piazza superiore del Castello di Frasso Sabino.

Frasso Musica inaugura la 34esima edizione sabato 3 agosto con le giovani promesse del Festival. Il 4 agosto una serata con le donne di Puccini, “le stesse donne – commenta il direttore artistico Fabrizio Fiorini – che coinvolsero la vita del compositore. Un posto essenziale infatti – prosegue – lo hanno proprio le eroine delle sue opere, morte a causa di un uomo. Ispirazione per contrastare ogni violenza, tema che verrà affrontato nel corso serata da Laura Seragusa Capo dipartimento salute e benessere del sindacato militari e carabinieri (SIM) e professoressa psicologia investigativa all’Università LUMSA di Roma e la testimonianza attiva di Milena Di Gennaro, vittima di tentato femminicidio da parte del suo ex fidanzato”.

Si prosegue il 5 agosto con Brani dall’opera di Rossini, “Barbiere di Siviglia”. Il 6 agosto “Need Astor”: il tango di Astor Piazzola. Il 7 agosto il canzoniere della radio – edizione speciale 100 anni della Radio, con la Jumpin’Jive Orchestra. L’8 agosto “Ruma” uno spettacolo di teatro-canzone ideato e interpretato da Lavinia Mancusi, affiancata dal fisarmonicista Mauro Menegazzi. Il 9 Agosto Mufasa e le Abatjour, una serata di Rock, Blues, Funky e Bossa nova. Per chiudere la kermesse sabato 10 Agosto con il Sangue Nomade, Tributo Nomade: 60 anni di successi della storica Band Italiana.

“Ringraziamo chi ogni anno, oltre alla Proloco ed al comune di Frasso Sabino, sostiene il Festival, ossia la Fondazione Varrone e la Regione Lazio, perché riconoscono il valore storico della manifestazione e ci aiutano a valorizzare la cultura e la musica nel nostro bellissimo territorio”, conclude il vicesindaco Gianluca Statuti.