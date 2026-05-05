concerti-gratuiti-(e-per-tutti)-con-vista-sulle-vette-in-valle-d’aosta

AOSTA – Un crescendo in musica e in altezze. Ma con itinerari a portata di tutti: nessuno dei concerti di “Musicastelle” sarà insomma in location proibitive. Per arrivarci non si può usare l’auto, si cammina ma con “dislivelli contenuti, percorsi segnalati, tempi indicativi per organizzarsi con calma”, assicurano gli organizzatori. Il ‘premio’ saranno “prati alpini, laghi di montagna, altopiani affacciati sulle vette”: qui, in location che ogni volta raccontano “un volto diverso della Valle d’Aosta”, si potranno ascoltare concerti gratuiti. E’ dunque pronta la 15esima edizione di Musicastelle, kermesse di musica dal vivo “dove l’aria è più pulita, i panorami tolgono il fiato e ogni concerto diventa un’esperienza da vivere con il corpo oltre che con le orecchie. Un format unico nel panorama nazionale che unisce concerti gratuiti in quota e turismo lento, invitando il pubblico a vivere la montagna in modo autentico, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali”. Saranno sei i concerti gratuiti distribuiti tra giugno e ottobre: quattro appuntamenti estivi e il debutto della Musicastelle Autumn Edition, un weekend pensato per scoprire la valle nel momento in cui il foliage accende i versanti di rossi e ocra. L’edizione del 2026 si arricchisce poi di “una promessa in più”: Musicastelle è “per tutti. Persone con disabilità uditive, famiglie con bambini, chi cammina lentamente e chi corre sui sentieri. La montagna non esclude, e nemmeno la musica”.

IL CALENDARIO DEI CONCERTI

Sabato 6 giugno – Doues, Area di Champ-Mort (1.280 metri), alle 15, Joan Thiele. Si parte da Doues, con una passeggiata di venti minuti (1,1 km, 130 metri di dislivello) fino a un prato panoramico affacciato sulla media valle. Il concerto di apertura porta sul palco Joan Thiele, “in un contesto che già di per sé vale il viaggio”. In caso di maltempo, recupero domenica 7 giugno. Per questo appuntamento è prevista la presenza di un interprete Lis, perché la musica possa arrivare davvero a tutti.

Sabato 13 giugno – Gressoney-Saint-Jean, Lago Gover (1.400 metri), alle 15, Saiyf. Ai piedi del Monte Rosa, sulle rive di uno degli specchi d’acqua più belli della valle del Lys. Il cammino dura circa 35 minuti (2,6 chilometri, 125 metri di dislivello) e costeggia il lago tra boschi e radure.

Sabato 20 giugno – Saint-Pierre, Località Vetan (1.800 metri), con (orario da confermare) Mario Biondi. Un concerto al tramonto su altopiano aperto delle vette valdostane: ci si arriva con un percorso breve (500 metri, 60 di dislivello).

Sabato 27 giugno – Étroubles, Tsan Reclou (1.450 metri), alle 15 The zen circus. Lungo l’alta Valle del Gran San Bernardo, una camminata di 40 minuti (due chilometri, 200 metri di dislivello) porta fino a un’area verde immersa nei boschi.

Musicastelle Autumn Edition è in programma il 3 e 4 ottobre. L’idea è nata dalla volontà di mostrare la bellezza della Valle d’Aosta in autunno, “merita di essere vissuta”. Ecco quindi due concerti in due giorni, in due luoghi diversi, con gli artisti che saranno annunciati a maggio sui canali social della rassegna.

Sabato 3 ottobre – Saint-Vincent, Località Tzan Mort (780 metri), alle 14 dpo un percorso di 45 minuti per 2,2 chilometri e 180 metri di dislivello.Domenica 4 ottobre – Antey-Saint-André, Lago di Lod (1.460 metri), alle 14 dopo un percorso di un’ora lungo 2,5 chilometti e 400 metri di dislivello.

Tutti i concerti sono gratuiti e ad accesso regolamentato attraverso i link dedicati disponibili su musicastellevda.it. Chi prenota un soggiorno nella località del concerto ha priorità di accesso. I biglietti rimanenti sono disponibili su Eventbrite dal lunedì della settimana di ogni evento, fino a esaurimento posti. Per tutelare l’ambiente e ridurre il traffico, in alcune location l’accredito è per mezzo di trasporto anziché per singola persona.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it