Concerto Capodanno Vienna 2020: dove vederlo ed il programma

Non può essere Capodanno senza che venga rispettata la tradizione e che la tv non si trasmetta il Concerto di Capodanno di Vienna 2020. Negli anni l’evento in diretta dalla Wiener Philharmoniker ha avuto un concorrente molto forte. L’ammiraglia Rai ha però sempre fatto in modo di trasmettere, per la gioia dei telespettatori si l’evento musicale dalla città austriaca che quello italiano, ovvero il Concerto di Capodanno di Venezia in onda dal Teatro La Fenice. Ecco dove, come e quando seguire entrambi gli eventi.

Concerto Capodanno Vienna 2020: dove vederlo

Gli amanti delle marce e dei walzer di Strauss dove potranno seguire l’evento più atteso dell’anno in onda da Vienna? Mercoledì 1 gennaio 2020, alle 13:30 circa, su Rai 2, verrà trasmesso il concerto di Capodanno da Vienna.

Quale sarà il programma? Ebbene per il capodanno 2020 saranno ricordati i duecentocinquanta anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven e i centocinquanta anni dall’inaugurazione dell’edificio del Musikverein. Due eventi davvero molto importanti.

L’orchestra eseguirà: il Walzer Freuet Euch des Lebens, che fu musica inaugurale per l’apertura della più bella ed elegante fra le sale da concerto, la Goldener Saal, il 15 gennaio 1870. La celeberrima Radetzky-Marsch di Johann Strauss Vater non verrà più eseguita secondo l’arrangiamento degli anni trenta realizzato da Leopold Weninger, bensì secondo un arrangiamento più fedele all’originale.

Cosa significa tutto ciò? Niente applauso del pubblico a tempo di marcia. Tale atto è stato giudicato troppo filo-nazista. Fino ad ora, infatti, era stata suonata una versione di quel brano che era stata modificata per la guerra tramutandola più in una marcia per soldati che in altro. Rianalizzando la storia e gli spartiti l’orchestra ha optato per un deciso cambio di rotta.

Immancabili saranno le coreografie che sono state affidate allo spagnolo José Carlos Martinez. I brani coreografati saranno: il Walzer Seid umschlungen Millionen e le Zwölf Contretänze, di Ludwig van Beethoven.

Concerto di Capodanno a Venezia: quando in onda?

Quando andrà in onda, invece, il concerto di Capodanno da Venezia, o meglio dal Teatro La Fenice? Il programma di Rai 1 prevede la trasmissione alle 12:20 di mercoledì 1 gennaio 2020.

Direttore d’orchestra sarà il celebre maestro Myung Whun Chung. A lui spetterà traghettare l’orchestra fra opere come: Nessun dorma della Turandot, Va pensiero del Nabucco, ma anche all’attesissimo brindisi sulle note di Libiam ne lieti calici de La Traviata.

Ecco pertanto tutti gli eventi musicali più attesi del primo giorno dell’anno nuovo per iniziare al meglio il 2020! Come dicevamo le danze prenderanno il via alle 12:20 su Rai 1 con il concerto di Venezia. Alle 13:30 su Rai 2 andrà in onda il concerto di Vienna.

