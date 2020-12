Concerto di Capodanno 2021 su Rai 1 e Rai 2: dal Teatro La Fenice di Venezia a Vienna

Dove vedere il Concerto di Capodanno 2021 in tv? Rai 1 o Rai 2? A che ora? Stiamo parlando di uno degli appuntamenti più attesi di sempre. Non si può iniziare l’anno nel migliore dei modi senza assistere al tradizionale concerto in diretta o dal Teatro La Fenice di Venezia o dal Musikverein di Vienna. Entrambi gli spettacoli musicali, trasmessi dalla Rai, sono sempre molto seguiti ed ammirati. Nonostante ciò parte del pubblico televisivo si divide. C’è chi ama alla follia solamente il concerto di Vienna e sogna di poterlo vedere, un giorno, dal vivo e chi, più patriottico che mai, predilige il concerto in onda da Venezia.

Concerto di Capodanno 2021 su Rai 1: la musica di Venezia

Come tradizione vuole, ogni 1 gennaio che si rispetti, si assiste al Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia. Dove potremo vederlo? Venerdì 1 gennaio 2021 Rai 1 lo trasmetterà in diretta a partire dalle 12:20 circa. Alle 18:15, invece, verrà replicato su Rai 5. Come sarà il concerto? Chi sarà il famoso direttore d’orchestra? Ad animare l’evento musicale sarà il direttore d’orchestra inglese Daniel Harding. Fra le voci soliste, invece, vi saranno: la soprano Rosa Feola e il tenore Xabier Anduaga.

Harding proporrà al pubblico dell’ammiraglia Rai una scelta di brani di grandi operisti italiani ed europei. Il direttore d’orchestra renderà omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart nel duecentotrentesimo anniversario della morte con l’ouverture dalle Nozze di Figaro. In scaletta Harding ha inserito due opere di Verdi come: l’aria del duca di Mantova “La donna è mobile» dal Rigoletto e il celebre coro “Chi del gitano i giorni abbella!» dal Trovatore.

Fra le opere che i musicisti del Teatro La Fenice andranno ad eseguire vi sarà anche qualcosa tratta da Romeo et Juliette di Charles Gounod, opere di Offenbach e Gaetano Donizetti. Non mancherà nemmeno il celeberrimo Intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni farà da introduzione alla parte conclusiva del concerto.

Per finire il pubblico televisivo potrà alzare i calici e brindare virtualmente con tutti i telespettatori d’Italia sulle classiche note del Nabucco al suono di: “Libiam ne’ lieti calici“.

Concerto di Capodanno 2021 Vienna: il ritorno di Riccardo Muti

Chi trasmetterà, invece, il Concerto di Capodanno 2021 di Vienna? Quale sarà il programma? Per vedere l’evento musicale diretto dal grande direttore d’orchestra Riccardo Muti, orgoglio dell’Italia, bisognerà sintonizzarsi sul Rai 2 alle 13:30. Per ascoltarlo in diretta invece si potrà accendere la Radio su Radio 3 a partire dalle 11:15 circa.

Per quelli che a quell’ora saranno a tavola il Concerto di Vienna verrà mandato in onda in replica su Rai 5 alle 21:15.

Per la sesta volta nella sua carriera costellata da grandi successi, Muti ha messo in programma diversi valzer e polke della famiglia Strauss, oltre che brani di Carl Zeller e Carl Millöcker. Queste ultime non sono mai state suonate prima a un concerto di Capodanno.

